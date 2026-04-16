La producción industrial de Colombia se mantuvo sin variación en febrero

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Bogotá, 16 abr (EFE).- La producción industrial de Colombia se mantuvo sin variación en febrero de 2026 frente al mismo mes del año anterior, informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Índice de Producción Industrial (IPI) de febrero estuvo marcado por el crecimiento de tres de los cuatro sectores productivos, lo que compensó una fuerte caída de la minería.

En concreto, la industria manufacturera creció un 1,4 %, el suministro de electricidad y gas aumentó un 1,8 % y la captación, tratamiento y distribución de agua subió un 2,2 %.

En contraste, la explotación de minas y canteras cayó un 6,9 %, según el informe del DANE.

Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la fabricación de equipos de transporte (22,0 %), la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (20,1 %) y la coquización y refinación de petróleo (11,9 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la extracción de hulla o carbón de piedra (-15,6 %), la fabricación de productos metalúrgicos básicos (-20,1 %) y la fabricación de maquinaria y equipo (-13,6 %).

En el primer bimestre del año la producción industrial acumuló una bajada del 0,2 %, arrastrada principalmente por el retroceso del sector minero-energético, mientras que la manufactura, la electricidad y el agua registraron variaciones positivas.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos doce meses hasta febrero, el IPI registró un crecimiento del 0,6 %, impulsado por la industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas y el sector de agua, en tanto que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos. EFE

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