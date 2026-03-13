La producción industrial de México cayó un 1,1 % interanual en enero de 2026

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de México, 13 mar (EFE).- La producción industrial en México retrocedió un 1,1 % interanual en enero de este año, arrastrada por la caída en las manufacturas, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del descenso interanual, con base en cifras originales, de las manufacturas (-3 %), pese a los avances en la construcción (4 %), la minería (0,8 %) y la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas (0,4 %).

Por otro lado, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) cayó un 1,1 %, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, en enero pasado frente al mes anterior.

Esto fue por los retrocesos mensuales en la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (-1,9 %), la minería (-1,1%), la construcción (-1,1 %) y las manufacturas (-1,1 %).

Las cifras reflejan el comportamiento de la economía de México, que creció un 0,6 % en 2025 y un 1,8 % de octubre a diciembre, lo que permitió a la economía recuperarse de una contracción del 0,3 % registrada en el tercer trimestre, según las cifras definitivas del Inegi.

En 2025 la producción industrial cayó un 1,3 %, debido principalmente a una contracción en la minería de 6,5 %, lo que contrasta con los datos de 2024, cuando la producción aumentó un 0,2 %, por un alza principalmente en la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas. EFE

