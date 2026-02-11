La producción industrial de México cayó un 1,3 % en 2025 con una caída en la minería

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- La producción industrial en México cayó un 1,3 % anual en 2025, arrastrada principalmente por una contracción mayor al 6 % en la minería, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del retroceso interanual, con base en cifras originales, de la minería (-6,5 %), la construcción (-1 %), la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas (-0,3 %), y la manufactura (-0,5 %).

En contraste, tan solo en diciembre, la producción industrial de México se elevó un 2,4 % interanual.

Esto fue producto de aumentos en la construcción (6,6 %), la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (3,9 %), la manufactura (1,3 %) y la minería (0,6 %).

En tanto, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) se elevó un 1,5 %, con cifras desestacionalizadas, en diciembre pasado frente al mes anterior.

Esto ocurrió por avances mensuales de todos los ramos: la construcción (6,8 %), la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (3,9 %), la minería (0,5 %), y la manufactura (0,1 %)

Las cifras reflejan el comportamiento de la economía de México, que creció un 0,5 % en 2025, y se elevó un 0,8 % de octubre a diciembre, lo que permitió a la economía recuperarse de una contracción del 0,3 % registrada en el tercer trimestre, según la estimación del Inegi.

Los datos de 2025 contrastan con los de 2024, cuando la producción industrial en México aumentó un 0,2 % por un alza, principalmente, en la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas. EFE

