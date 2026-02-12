La producción manufacturera privada de Venezuela subió un 5,4 % en 2025, dice la industria

Caracas, 12 feb (EFE).- La producción manufacturera privada de Venezuela aumentó un 5,4 % el año pasado respecto a 2024, y el sector industrial prevé un crecimiento del 12,7 % para 2026, informó este jueves la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Según la organización, la producción subió un 6,8 % en el primer trimestre, un 0,1 % en el segundo, un 5,2 % el tercero y un 9,5 % en el cuarto trimestre.

Aunque el desempeño del año pasado fue inferior al 16,1 % alcanzado en 2024, el sector «mantiene una tendencia positiva que confirma su resiliencia y capacidad de adaptación», según una nota de prensa.

El presidente de Conindustria, Tito López, destacó que estos resultados «son la demostración clara de que la industria venezolana sigue de pie, invirtiendo, produciendo y generando empleo, aun en medio de restricciones que en cualquier otro país habrían paralizado al aparato productivo».

Los sectores que registraron un mayor crecimiento en su producción fueron el farmacéutico, con un incremento del 27 %; alimentos, con un 6,8 %; y textil y calzado, con un 6,7 %, indicó Conindustria.

Por el contrario, el área de maquinaria, equipo eléctrico y óptica se contrajo un 23,5 % y bebidas un 5 %.

La confederación, que cada trimestre elabora una encuesta para conocer la situación de la industria privada, indicó que la capacidad utilizada subió al 52,7 % en el período de octubre, noviembre y diciembre, por lo que se ha seguido reduciendo el nivel de ociosidad, que llegó al 79,6 % seis años atrás.

Conindustria señaló que los principales problemas que enfrenta el sector son los «excesivos» tributos, la brecha cambiaria, la falta de disponibilidad de divisas y de financiamiento, la inflación y la devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, frente al dólar, y la baja demanda nacional.

La gremial indicó que se necesitan 3.400 millones de dólares de financiación para recuperar la industria.

La situación de Venezuela dio un vuelco luego de la captura el pasado mes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, luego de que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo de presidenta encargada y ha mantenido conversaciones con Washington, que designó a su diplomática Laura Dogu como encargada de Negocios en Caracas.

Venezuela y EE.UU. anunciaron el miércoles una asociación energética a largo plazo, acordada por Rodríguez y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante una histórica visita de un funcionario de alto rango de la Casa Blanca al país suramericano. EFE

