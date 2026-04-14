La puertorriqueña Adria Arjona será la reina Máxima en la nueva secuela de ‘Superman’

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Nueva York, 14 abr (EFE).- La actriz puertorriqueña Adria Arjona interpretará a la reina Máxima en la secuela de ‘Superman’, llamada ‘Man of Tomorrow’, de James Gunn, prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, interpretará a la reina guerrera alienígena del planeta Almerac, que llegó a la Tierra en busca de Superman como pareja. También se presentaron a las pruebas de cámara Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, según el medio.

El papel de Superman recayó nuevamente en David Corenswet y Nicholas Hoult se meterá en la piel del villano Lex Luthor. También regresa a la película de DC Studios Rachel Brosnahan (Luisa Lane).

El actor Skyler Gisondo dará vida a Jimmy Olsen, mientras que Sara Sampaio será Eve Teschmacher e Isabela Merced, Hawkgirl. Completarán el reparto Guy Gardner, que interpretará a Nathon Fillion, y Edi Gathegi como ‘Mister Terrific’, de acuerdo con Hollywood Reporter.

La lista la completa el británico Aaron Pierre retomando su papel como el ‘Linterna Verde’ John Stewart.

El año pasado, Arjona participó en la aclamada segunda temporada de la serie de Star Wars ‘Andor’ y coprotagonizó junto a Dakota Johnson la comedia ‘Splitsville’. Además, se encuentra en medio de la postproducción de varios filmes importantes, como una nueva versión de ‘The Thomas Crown Affair’ de Michael B. Jordan. EFE

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