La RD del Congo encabeza los contagios y muertes por sarampión, mpox y cólera en África

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Nairobi, 26 mar (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) encabeza las cifras de contagios y muertes por sarampión, mpox y cólera en todo el continente africano, informó este jueves la agencia de salud de la Unión Africana (UA).

“El sarampión realmente está aumentando en la RDC. Todas las provincias se encuentran afectadas, con 364 muertes registradas este año y una tasa de letalidad del 1 %”, indicó el doctor Tolbert Nyenswah, experto en salud pública y gestión de emergencias sanitarias, invitado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), durante una rueda de prensa virtual.

La población afectada se concentra principalmente en niños de 1 a 5 años, que representan el 55 %, y en el grupo de 5 a 15 años, con un 20 %, situación que se agrava en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, en el este de la RDC, donde persiste el conflicto armado.

“También hablamos de los campamentos superpoblados con saneamiento deficiente y campamentos de desplazados internos. Esos son barreras estructurales para la vacunación y, por lo tanto, permiten la ocurrencia de estos brotes”, añadió Nyenswah.

Cólera

El CDC de África reportó que la RDC acumula 72 fallecimientos y 8.170 casos de cólera, y que junto con Mozambique contribuyen con el 83 % de los casos y el 86 % de las muertes en lo que va del año.

“Una vez más, la RDC tiene la mayoría de los casos, con 21 de sus 26 provincias que han sido afectadas, una tasa de letalidad del 2,79 %. Aunque el número muertes ha disminuido ligeramente esta semana de 39 a 33 personas infectadas”, destacó Nyenswah.

La principal causa continúa siendo la falta de acceso al agua potable, saneamiento e higiene deficientes en los campamentos de desplazados internos y las inundaciones estacionales provocadas por fuertes lluvias que contaminan las principales fuentes de agua.

“La RDC ha solicitado la vacunación preventiva y también se está implementando la vacunación reactiva en la Zona de Salud de Kinsasa, limitada, pero también se está preparando para moverse a (las comunas del sureste de) Kampemba, Kirula y Manika”, dijo el especialista.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo.

Mpox

En cuanto al mpox, la RDC es el “mayor contribuyente” con 127 muertes y 37.069 casos confirmados desde principios de año.

“Desde la semana pasada, hemos visto una disminución del número de casos, pero todavía enfrentamos desafíos cuando vemos una tasa de positividad de pruebas del 62 %, lo que también resalta que la vigilancia no está tan activa como debería”, consideró.

Solo durante esta semana contabilizaron 19 muertes y 1.087 casos confirmados con una tasa de letalidad del 1,7 %.

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga, siendo los grupos de mayor riesgo los niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. EFE

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