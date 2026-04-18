La RD del Congo y el M23 acuerdan en Suiza un intercambio de casi 500 prisioneros

3 minutos

Nairobi, 18 abr (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y los rebeldes de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23) acordaron un intercambio de 477 prisioneros en un plazo de diez días, un mecanismo del alto al fuego y garantizar acceso humanitario a la población civil, tras cinco jornadas de negociaciones en Suiza.

“En diez días serán liberados 311 prisioneros de la AFC/M23 y 166 del Gobierno”, dijo el secretario permanente del grupo rebelde, Benjamin Mbonimpa, según recogen medios locales este sábado.

“En un enfoque constructivo, ambas partes coincidieron en la importancia de garantizar ayuda humanitaria vital a la población”, añadió el integrante de la delegación que viajó a la ciudad de Montreux para abordar el conflicto en el este del país africano.

Este acuerdo se enmarca en las conversaciones del Marco de Doha para un Acuerdo de Paz Integral, firmado en noviembre de 2025, que fueron trasladadas a territorio suizo debido a la inestabilidad derivada por la guerra en Oriente Medio.

En una declaración conjunta publicada este viernes ambas partes afirmaron haber logrado “avances sustanciales hacia la conclusión de un protocolo sobre Acceso Humanitario y Protección Judicial”.

Se comprometieron a cumplir con el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados.

Además, acordaron abstenerse de cualquier ataque a bienes destinados para la supervivencia de la población civil, facilitar el acceso de los convoyes humanitarios y garantizar el acceso a servicios esenciales.

En cuanto al mecanismo de alto el fuego, las partes, junto con la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRL), firmaron un memorando de entendimiento para poner en marcha el Mecanismo Conjunto Ampliado de Verificación Plus (MJV+), que permitirá supervisar el cumplimiento del alto el fuego permanente con el apoyo de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).

Pese a las negociaciones, el portavoz de la AFC/M23, Lawrence Kanyuka, denunció en su cuenta de X que las Fuerzas Armadas de la RDC supuestamente lanzaron una serie de ataques en el territorio de Kalehe alrededor de las 6.20 hora local (4.20 GMT) del viernes.

“Las fuerzas de la coalición del régimen de Kinshasa lanzaron ataques simultáneos y coordinados contra las zonas densamente pobladas de Chambombo, Kumadepo y Bulengero, en el territorio de Kalehe”, dijo Kanyuka.

“Estos acuerdos que el régimen de Kinsasa firma con un cinismo flagrante no son más que un enorme engaño diseñado para confundir a la comunidad internacional”, sentenció el portavoz rebelde.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO. EFE

aam/alf