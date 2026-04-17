La RDC confirma llegada de 15 deportados desde EEUU bajo «mecanismo de acogida temporal»

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Nairobi, 17 abr (EFE).- Tras la llegada de un grupo de 15 latinoamericanos este viernes a la República Democrática del Congo (RDC) desde Estados Unidos, el Gobierno del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, informó del inicio de la fase operativa de su nuevo «mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países».

“La primera fase operativa de dicho mecanismo ha comenzado efectivamente. A tal efecto, un primer contingente de 15 personas llegó a Kinsasa (capital de la RDC) este 17 de abril de 2026, siguiendo el calendario establecido por las autoridades competentes”, indicó el Ministerio de Comunicación y Medios del país en un comunicado.

“El Gobierno recuerda que este mecanismo tiene un carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo. No constituye ni un mecanismo de instalación duradera en el territorio nacional, ni una reubicación permanente”, añadió el Ministerio.

Sin embargo, el Gobierno de la RDC no aclaró la nacionalidad de cada uno de los deportados que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas.

“Su acogida, acompañamiento y atención se llevan a cabo con financiación del Gobierno estadounidense, en condiciones conformes a las exigencias de seguridad, a las normas administrativas en vigor y a los estándares reconocidos en materia de gestión ordenada de los movimientos de personas”, cerró el documento.

Los migrantes fueron transportados por la aerolínea Omni Air International, que aterrizó en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, a las 02:00 hora local (01:00 GMT) procedente de Luisiana (EE. UU.), tras realizar escalas técnicas en Senegal y Ghana.

El abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a EFE que los deportados son de origen latinoamericano y fueron trasladados a un complejo hotelero cercano al aeropuerto bajo la vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.

Pese a las afirmaciones del gobierno, Masoka Hubert afirmó que hasta el momento, “no hay un plan puesto en funcionamiento para que sean devueltos a sus países de origen”.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara, en junio de 2025, al presidente estadounidense, Donald Trump, a efectuar expulsiones en el marco de su política de mano dura contra la inmigración.

Trump ha impulsado las expulsiones exprés con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. EFE

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