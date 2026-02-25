La reina Sonia de Noruega visita al rey Harald, hospitalizado en isla española de Tenerife

Tenerife (España), 25 feb (EFE).- La reina Sonia de Noruega visitó este miércoles a su marido, el rey Harald V, en el hospital del sur de la isla española de Tenerife (Atlántico), donde se encuentra ingresado debido a un proceso infeccioso.

La reina llegó al Hospital Universitario Hospiten Sur, donde se encuentra ingresado el monarca, del que por ahora se desconoce su estado actual, dado que será la casa real noruega la que informe de su evolución.

No obstante, en el comunicado emitido la noche de ayer jueves se informaba que el ingreso se debía a una infección y a deshidratación, y su estado, se decía, «dada las circunstancias, era bueno».

El médico personal del rey Harald también viajó a Tenerife para asistir al personal sanitario local, según informaba la casa real.

La comitiva que acompaña a la reina Sonia estaba formada por dos vehículos, pero, según pudo comprobar EFE, solo la acompañaba personal de seguridad.

El rey Harald y su esposa, que se encontraban en la isla desde hace unos días de vacaciones, ya visitaron Tenerife el pasado año para homenajear al aventurero y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl. EFE

