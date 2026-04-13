La remesas enviadas a República Dominicana aumentaron un 1,9 % entre enero y marzo

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Santo Domingo, 13 abr (EFE).- Las remesas recibidas por la República Dominicana en el primer trimestre del año superaron los 3.019 millones de dólares, un aumento del 1,9 % respecto al mismo periodo de 2025, informó este lunes el Banco Central (BCRD).

Particularmente, en el mes de marzo, se recibieron 1.149 millones de dólares, un 3,5 % más que el mismo mes de 2025 y considerablemente superior a los 261,6 millones de dólares recibidos en febrero de este año, destacó en un comunicado del BCRD.

El banco emisor ponderó que el crecimiento de marzo ocurrió a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente.

«Los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, lo que ha generado mayores presiones inflacionarias y ha reducido el ingreso disponible de los hogares», apuntó.

El repunte responde, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país que acoge la mayor cantidad de dominicanos en el extranjero y desde donde se originó el 84,2 % de los flujos formales recibidos en marzo, equivalentes a unos 879,9 millones de dólares.

El BCRD destacó también la recepción de remesas desde otros países en marzo, como España, por un valor de 54,9 millones de dólares, un 5,3 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, con 1,1 % y Suiza con 1,0 % de los flujos recibidos.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Haití, Canadá y Panamá, entre otros.

El Banco Central dominicano espera que en este 2026 lleguen al país caribeño en torno a 12.200 millones de dólares en remesas.EFE

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