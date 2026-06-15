La respuesta al ébola en RDC presenta «graves deficiencias» un mes después, advierte MSF

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Nairobi, 15 jun (EFE).- La respuesta a la epidemia del virus del Ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) sigue presentando «graves deficiencias» un mes después de la declaración oficial del brote, alertó este lunes la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Un mes después, el brote de ébola está superando la capacidad de respuesta. Nadie conoce la verdadera magnitud ni la propagación exacta de la enfermedad en el país», declaró la coordinadora médica de emergencias de MSF en la RDC, Kate White, en un comunicado.

White lamentó que la mayor parte de los centros de tratamiento en la provincia de Ituri, que -según MSF- concentra el 95 % de los casos, están «desbordados» y muchos pacientes llegan a estas instalaciones en una «fase avanzada» de la enfermedad.

«La mayoría nunca fueron identificados ni monitorizados como contactos antes de recibir atención médica», añadió.

Aunque el Ministerio de Salud congoleño y sus socios internacionales están implementando una respuesta en las zonas afectadas, MSF detalló que la inseguridad en la región, azotada por un largo conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes, dificulta el acceso a ciertas comunidades.

En estos lugares, millones de personas ya se veían afectadas previamente por «repetidos» desplazamientos, «deficiencias crónicas» en la atención médica y una «limitada» respuesta humanitaria.

«Incluso en las zonas más estables, los esfuerzos para detectar casos, realizar pruebas a los pacientes, identificar contactos y monitorizar la transmisión son insuficientes», agregó.

Las autoridades de la RDC han confirmado hasta la fecha 782 casos de ébola, incluidos 181 muertos, pero White advirtió de que estas cifras «probablemente solo representan una parte de la realidad», debido a que las pruebas siguen siendo una de las «principales debilidades» de la respuesta.

Sin embargo, también reconoció recientes mejoras en la capacidad de los laboratorios y la llegada de «cientos de kits de pruebas móviles» a las zonas golpeadas por la epidemia.

«Muchas comunidades, especialmente las afectadas por la inseguridad persistente, aún tienen acceso limitado a estos kits, mientras que los centros de tratamiento siguen sufriendo importantes retrasos en la recepción de los resultados de laboratorio», destacó White.

A todo ello se suma el «recelo» en algunas comunidades ante la llegada repentina de equipos de respuesta frente al ébola, pues para ellas el virus «es sólo una de las varias emergencias sanitarias que no se han abordado durante años».

«Las mujeres embarazadas siguen necesitando atención materna, los niños siguen necesitando vacunas y los pacientes siguen necesitando tratamiento para la malaria y el cólera», concluyó White.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a la vecina Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos. EFE

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