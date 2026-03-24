La revisión de la Minurso que baraja EE.UU. reactiva el debate sobre el futuro del Sáhara

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Rabat, 24 mar (EFE).- La intención de Estados Unidos de revisar el papel de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), anunciada recientemente por su representante ante la ONU, Mike Waltz, reactiva el debate sobre el futuro de la excolonia española.

«Estamos considerando una revisión estratégica de la fuerza de mantenimiento de paz en el Sáhara Occidental, que ha estado presente durante 50 años», dijo Waltz durante una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos sobre la reforma de las operaciones de paz de la ONU.

La renovación de estas misiones de paz «debería vincularse a un proceso político y aprovecharse como una oportunidad para aumentar su eficacia», agregó el funcionario estadounidense durante la reunión del pasado día 20.

Waltz cargó contra las misiones prolongadas y adelantó que la Administración de Donald Trump trabaja «para poner fin a algunas de estas misiones ineficaces y costosas. Algunas llevan en funcionamiento 30, 50 o incluso 80 años».

Las misiones de mantenimiento de la paz «deben resolver los problemas, no existir indefinidamente», zanjó.

Las declaraciones de Waltz van en línea con la estrategia de Washington de reducir su aportación al presupuesto de Naciones Unidas, después del recorte del 15 % aplicado en diciembre, que supuso el cierre de varias misiones internacionales y el despido de miles de personas vinculadas con la ONU.

La Minurso y su futuro incierto

Concebida en 1991 como una misión de paz para organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, la Minurso ha cumplido 35 años en el territorio sin conseguir su objetivo, bloqueada por desacuerdos políticos.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos administra aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía bajo soberanía marroquí cuyos términos no se han hecho públicos.

Argelia, por su parte, respalda al independentista Frente Polisario, que pide un referéndum de autodeterminación.

El futuro de la Minurso quedó en entredicho el pasado octubre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones aprobó la Resolución 2797, que por primera vez alude a la propuesta marroquí de autonomía como una posible base para la solución política del conflicto, y que consiguió el apoyo de potencias y bloques internacionales, incluida la Unión Europea (EU).

La ONU renovó entonces la misión por un año, pero con la recomendación de presentar en el plazo de seis meses -es decir, este mes de abril- un plan estratégico sobre su futuro.

Según el portal especializado Africa Intelligence, la Minurso vive un recorte drástico y varios cargos han abandonado sus funciones en las ultimas semanas sin ser reemplazados.

El papel de EE.UU.

El apoyo de Estados Unidos a Marruecos, su principal aliado en el norte de África, supuso un giro sin precedentes en el rumbo del conflicto.

Washington ha asumido protagonismo y ha impulsado en los últimos meses dos rondas de negociaciones con los actores implicados (Marruecos, Argelia, el Polisario y Mauritania) para avanzar en un acuerdo.

Ahora, el silencio oficial sobre la revisión de la Minurso en Marruecos contrasta con la satisfacción expresada por medios próximos al oficialismo, que interpretan la decisión como un nuevo paso favorable a Rabat.

Para el Frente Polisario, sin embargo, cualquier intento de redefinir el mandato de la misión sin garantizar un referéndum constituye una desviación del marco legal internacional que ignora el derecho a la autodeterminación.

«La cuestión central deja de ser únicamente el futuro de la misión para convertirse en una pregunta más amplia: qué papel sigue teniendo el derecho internacional en la solución del Sáhara Occidental», denuncia la web independentista No te olvides del Sáhara.

El debilitamiento de la Minurso, continúa, se produce en un contexto «en el que se intensifican la iniciativas para desplazar el eje del proceso fuera del marco estrictamente de la ONU». EFE

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