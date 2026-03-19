La Segib apoya hermanar ciudades Patrimonio de la Humanidad en España y América Latina

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Mérida, 19 mar (EFE).- La Secretaría General Iberoamericana (Segib) mostró este jueves interés por hermanar ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Portugal y Latinoamérica.

España, de hecho, es uno de los países con más ciudades Patrimonio de la Humanidad de Unesco de todo el mundo, incidió el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, en una reunión preparatoria del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que celebrará en la localidad de Guadalupe (España) como sede principal durante noviembre.

Allamand subrayó el auge del turismo en Iberoamérica, pues aunque no es tan importante como en España por sí sola, ya «empieza a aproximarse al 10-11 % del Producto Interno Bruto».

A su juicio, se trata de una de las actividades de mayor dinamismo desde el punto de vista económico, con un impacto en el empleo y, en concreto, en el femenino.

Según Allamand, existen dos ramas significativas en el turismo, el más tradicional y masivo y el «de intereses especiales» o de experiencias, que es el que crece «con fuerza» y tiene relación con el turismo patrimonial, rural y de naturaleza.

«Cuando se habla de turismo rural se está hablando de Galápagos, pensando en Ecuador, en el Amazonas, y se está pensando en la Patagonia, ni que decir de la Antártica, que tiene un potencial turístico gigantesco y donde España tiene una base», comentó.

Autoridades y delegaciones diplomáticas de 16 países iberoamericanos participaron en esta sesión preparatoria, celebrada en la ciudad española de Cáceres.

Asistirán al encuentro turístico de noviembre especialistas de toda Iberoamérica para promover modelos sostenibles, locales y comunitarios de desarrollo rural.

El evento coincide con la presidencia temporal de la XXX Cumbre Iberoamericana por parte de España, cita de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid también en noviembre.

Embajadores y otros responsables de Perú, México, Uruguay, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, República Dominicana, Brasil, Portugal y Andorra aprovecharon también la jornada para visitar el casco histórico de Cáceres, patrimonio de la Unesco.

Además, fueron recibidos por la presidenta de la región de Extremadura, María Guardiola, en el Museo Helga de Alvear. EFE

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