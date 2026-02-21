La selección de Sóftbol vence contra Guatemala (9-0) en su debut del torneo Panamericano

Santo Domingo, 21 feb (EFE).- La selección masculina de Sófbol de la República Dominicana ganó en su debut en el XIII Campeonato Panamericano de Sóftbol Masculino de Mayores en su partido frente a Guatemala (9-0), que se celebró en Montería (Colombia).

El abridor Yan Carlos ‘El Pinto’ González y Joni Javier Suriel colaboraron para ser dominantes desde la lomita, y consiguieron limitar la ofensiva guatemalteca a un solo imparable durante cinco entradas completas.

González lanzó tres entradas sin permitir libertades, además, colgó siete ponches y admitió solamente una base por bolas, antes de ceder al relevista Suriel.

El ataque dominicano se mostró explosivo desde el primer episodio, cuando fabricó dos carreras.

El conjunto mantuvo el ritmo con anotaciones en las siguientes entradas: una en la segunda, dos en la tercera y cuatro en la cuarta, que fueron suficientes para decretar el «nocaut» ante el combinado guatemalteco.

Los dominicanos conectaron 14 imparables, mientras que los centroamericanos solo consiguieron uno de la mano de Gerardo Dacaret, ante los envíos de Suriel.

El lanzador guatemalteco Gian Ferrari Véliz cargó con la derrota, tras permitir ocho «hits» y cinco carreras limpias en 2.1 episodios.

La ofensiva quisqueyana tuvo varios protagonistas destacados, Luis Hiciano conectó de 4-2 con un doble y dos anotadas; Jendry Torres también bateó de 4-2 con una impulsada.

Juan Arias (3-2), Yoel De Mota (3-1) y Fernando Gómez (3-2) aportaron hits clave, con Arias y De Mota, que ofrecieron una carrera cada uno, y Gómez, que remolcó tres.

Con esta victoria la República Dominicana sumó sus tres primeros puntos en el Grupo C, que también integran Estados Unidos y México, en un torneo que reúne a 13 selecciones de la región y que sirve como clasificatorio para eventos internacionales, incluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y la Copa Mundial de Softbol 2027. EFE

