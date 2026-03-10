La selección femenina iraní se dirige al aeropuerto tras asilo de Australia a 5 jugadoras

Sídney (Australia), 10 mar (EFE).- Un autobús con integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán salió este martes de un hotel de la ciudad australiana de Gold Coast (noreste) bajo fuerte escolta policial y se dirigió hacia el aeropuerto local, en medio de tensión tras la concesión de asilo en Australia a cinco jugadoras.

El vehículo abandonó el complejo Royal Pines Resort, donde se alojaban las jugadoras, poco después de las 13:00 hora local (03:00 GMT), según pudo constatar la cadena pública australiana ABC, mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida.

Los manifestantes corearon consignas como «salven a nuestras chicas», pero la Policía dispersó la protesta y permitió la salida del autobús sin que se produjeran mayores incidentes.

Las autoridades reforzaron además el dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Gold Coast ante la llegada del equipo, con presencia policial adicional, controles en los accesos y un helicóptero sobrevolando la zona.

La escena se produce después de que cinco jugadoras de la selección iraní -de 25 que fueron convocadas- recibieran visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano tras solicitar asistencia para no regresar a su país al término de su participación en la Copa de Asia femenina.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron en la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas manifestaron su deseo de permanecer en Australia. Posteriormente fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal.

Las futbolistas iraníes fueron llamadas «traidoras» por Teherán por no cantar el himno nacional durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur. El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó el domingo su participación en el torneo.

Burke indicó que las jugadoras insistieron en que su decisión responde a preocupaciones por su seguridad personal y no a una intención de realizar activismo político.

El ministro señaló además que consultó previamente con el director de la agencia de inteligencia australiana (ASIO), Mike Burgess, para confirmar que no existían objeciones desde el punto de vista de seguridad antes de conceder los visados humanitarios.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que las futbolistas que han solicitado asistencia «están seguras aquí y deberían sentirse como en casa», y añadió que el apoyo del Gobierno sigue disponible para otras integrantes del equipo que deseen pedir ayuda.

Se desconoce por el momento si el autobús que partió hacia el aeropuerto estaba compuesto por el resto de la selección femenina o si alguna futbolista adicional ha decidido solicitar asilo en Australia.

La situación se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara públicamente a Australia a ofrecer asilo a la selección femenina iraní y señalara que Washington estaba dispuesto a acoger a las deportistas si Camberra no lo hacía. EFE

