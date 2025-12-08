La SIP insta al Gobierno de Perú a investigar el asesinato del periodista Fernando Núñez

Miami (EE.UU.), 8 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes el asesinato del periodista peruano Fernando Núñez -el tercero en el país este año- y pidió a las autoridades una investigación «exhaustiva, oportuna y transparente» que permita identificar, detener y procesar a los responsables.

El periodista, director del portal de noticias Kamila TV, fue asesinado este sábado por presuntos sicarios cuando volvía de una cobertura periodística en la provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad, ubicada en el norte del país, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Núñez y su hermano David fueron interceptados por hombres armados a bordo de un vehículo, quienes abrieron fuego contra ellos cuando se desplazaban en motocicleta tras realizar una cobertura periodística.

Además de Núñez, la SIP también ha documentado lo asesinatos este año de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis, en Iquitos, casos documentados por la SIP, con sede en Miami.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, expresó su solidaridad con la familia de Núñez y con su hermano David, quien lucha por su vida.

Manigault instó a las autoridades a conducir «una investigación rigurosa para señalar a todos los involucrados en este grave hecho de violencia».

«La impunidad es un mensaje devastador para la sociedad y un aliciente para que estos crímenes se repitan», agregó.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exhortó a las autoridades a investigar el crimen considerando de manera seria las posibles conexiones con la labor periodística de Núñez, incluidas eventuales represalias por su trabajo informativo.

Ramos subrayó que «la sociedad necesita respuestas concretas que deben traducirse en avances reales en la investigación y justicia».

El informe sobre Perú presentado en octubre en la Asamblea General de la SIP consignó que este año ha sido uno de los peores en las últimas décadas para la libertad de prensa en el país, donde han sido asesinados periodistas, otros fueron amenazados de muerte y en todo el país se registraron agresiones.

En marzo pasado, la SIP constató en Perú un entorno «cada vez más adverso» para el periodístico, señaló.

Denunció persecución judicial a periodistas críticos, campañas gubernamentales de desinformación, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas.

Núñez también era abogado y secretario de actas de la ANP, filial Chepén. EFE

