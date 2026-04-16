La sombrerería que inventó el bombín cumple 350 años con clientes como Churchill y Beckham

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Judith Mora

Londres, 16 abr (EFE).- Detrás de un sobrio escaparate en el centro de Londres se encuentra la sombrerería más antigua del mundo, que celebra 350 años de historia con una ilustre clientela que va desde el almirante Nelson o Winston Churchill hasta el rey Carlos III, pasando por Charles Chaplin, Penélope Cruz o David Beckham.

Fundada en 1676 y aún en manos de la misma familia, Lock & Co es uno de los tesoros de la señorial St James’s Street, cerca del palacio real del mismo nombre, una calle que también alberga el primer comerciante de vinos de la ciudad, así como farmacias, tabaqueras y zapaterías de los siglos XVII y XVIII.

El gerente, Maxwell Newman, recibe a EFE ataviado con traje clásico, pajarita y boina, acorde con un entorno añejo donde las estanterías de madera oscura acumulan lujosas sombrereras junto a sombreros de copa, gorras militares y el modelo ‘Cambridge’ con copa de media altura, popularizado por el ex primer ministro conservador Winston Churchill.

Lock & Co se enorgullece de haber inventado el bombín en 1849 por encargo del aristócrata Edward Coke, de Holkham Hall, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), que quería un sombrero rígido para proteger a sus guardabosques de los golpes de las ramas de los árboles cuando iban a caballo.

Objetos de culto

«El bombín sigue siendo uno de nuestros modelos más populares. Lo compran muchos clientes estadounidenses, aunque también hay demanda nacional entre militares retirados, que lo utilizan en actos conmemorativos. Es una pieza casi de culto», declara Newman.

‘Exportado’ por el actor Charles Chaplin, este sombrero de copa redondeada y ala estrecha se ha convertido en un símbolo global de la identidad británica, que se suma a otras piezas históricas conservadas en la tienda, como el bicornio que Nelson llevó en la batalla de Trafalgar en 1805.

Entre los objetos más emblemáticos que adornan mesas y paredes -como una factura impagada del escritor irlandés Oscar Wilde, saldada por un admirador tras su muerte- figura un ‘conformateur’, una invención francesa para medir con precisión la forma de la cabeza que, según el gerente, «todavía se utiliza a diario».

Enmarcados se exhiben los resultados de las mediciones de clientes célebres como la actriz Emma Watson, la diseñadora Stella McCartney, el actor Pierce Brosnan o el rey emérito español Juan Carlos I.

En una vitrina se muestra el molde en madera con las medidas de Isabel II elaborado para adaptar la corona imperial para su coronación en 1953, así como certificados de las creaciones realizadas para el duque de Edimburgo.

Una fotografía de Carlos III preside el mostrador junto al sello real que acredita que la firma es proveedora de la monarquía, aunque Newman es prudente a la hora de dar detalles sobre la familia real y sobre los precios de los sombreros, que oscilan entre cientos y miles de libras.

Bodas y carreras de caballos

Los trabajadores de la sombrerería se preparan para una temporada intensa de bodas y carreras de caballos como Royal Ascot, en junio, donde triunfan las pamelas femeninas.

Grandes lazadas rosas, diseños con tul y piezas de todos los tamaños se exponen en el piso superior, que en esta época se llena de clientas de todo el mundo en busca de los últimos modelos para destacar en los compromisos sociales.

La alta costura femenina se elabora desde cero en la tienda, mientras que, en el caso de los hombres, solo los modelos a medida se fabrican ‘in situ’, ya que muchos sombreros están ya confeccionados y simplemente se ajustan.

Sobre la adaptación a los nuevos tiempos, Newman dice a EFE que alrededor del 60 % de la clientela actual es internacional, sobre todo de Estados Unidos, aunque buscan recuperar estilos británicos para promover en el Reino Unido.

«El negocio atraviesa uno de sus mejores momentos, en parte gracias al 350 aniversario y porque hay un renovado interés por la sastrería clásica», explica.

Aunque en Lock & Co. no es raro ver entrar a políticos o personas famosas, el gerente subraya que ellos tratan «a todo el mundo por igual».

«Los clientes de toda la vida hacen la compra en 15 minutos, pero si una persona viene expresamente del extranjero, le hacemos un ‘tour’ y le explicamos toda nuestra historia, para que tenga una experiencia única. Al fin y al cabo, ha hecho un viaje largo para comprar un sombrero», concluye. EFE

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