La surcoreana SK hynix sube un 13% en su debut en Wall Street

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El gigante surcoreano de chips SK hynix subió un 13% en su debut en Wall Street este viernes, en una de las mayores ventas de acciones de la historia.

Las acciones de depósito estadounidenses (ADS) del fabricante de semiconductores cerraron su primera sesión a 168 dólares, tras fijar su precio en 149 dólares, y la salida al índice tecnológico Nasdaq recaudó 26.500 millones de dólares.

La empresa de Icheon (sureste de Seúl) salió a bolsa en Wall Street mediante las ADS, que permiten negociar en los mercados públicos de Estados Unidos participaciones de empresas extranjeras.

SK hynix, uno de los principales proveedores de chips de memoria avanzada para Nvidia, vio dispararse sus beneficios gracias a la carrera global por construir centros de datos de inteligencia artificial.

Las empresas tecnológicas se desplomaron en las últimas semanas por el temor a valoraciones sobredimensionadas —aunque SK hynix subió más de un 220% este año en la Bolsa de Seúl— y por las dudas sobre cuándo empezará a dar frutos el enorme gasto mundial en IA.

Pero la cotización de SK hynix en el Nasdaq despertó un gran interés y la colocación registró una demanda siete veces superior a la oferta.

La cantidad recaudada no se acercó al récord de 75.000 millones de dólares de la salida a bolsa de SpaceX el mes pasado, que convirtió a su fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo.

Pero superó el debut de Saudi Aramco en 2019, de 25.600 millones de dólares en el Golfo, y los 21.800 millones de dólares recaudados por la firma tecnológica china Alibaba en su oferta pública inicial en Nueva York.

La oferta fue liderada por BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia) y J.P. Morgan Securities, indicó SK hynix.

Samsung, SK hynix y Micron dominan el mercado mundial de los componentes avanzados conocidos como memoria de alta banda ancha (HBM), utilizados en servidores de IA junto con otros semiconductores dedicados al procesamiento de datos.

El analista de Counterpoint Research MS Hwang señaló que SK hynix quiere imponerse a Samsung en el mercado de chips de memoria.

«Además del liderazgo en HBM que ha demostrado hasta hace poco, la empresa ahora planea tomar la delantera también en términos de volumen», declaró Hwang a la AFP. «Los fondos procedentes de su cotización en Estados Unidos pueden respaldar ese objetivo».

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