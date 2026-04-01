La tarifa eléctrica en Honduras subirá un 10,49 % en el segundo trimestre de 2026

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Tegucigalpa, 31 mar (EFE).- La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras anunció este martes un incremento del 10,49 % en la tarifa eléctrica que aplicará la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el segundo trimestre de 2026.

La nueva estructura tarifaria, que entrará en vigor a partir del 1 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, establece que el precio máximo promedio pasará de 4,81 lempiras (18 centavos de dólar) por kilovatio hora (kWh) a 5,32 lempiras (20 centavos de dólar) por kWh, detalló la CREE en un comunicado.

La medida se adoptó de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) y sus reformas, y responde estrictamente a factores técnicos y fluctuaciones del mercado, señaló.

Entre las principales causas del ajuste, el ente regulador destacó la aplicación de un monto diferido de 25,5 millones de dólares aprobado por la administración gubernamental anterior.

De este total, la ENEE deberá desembolsar 17 millones de dólares durante el presente trimestre, añadió.

También el incremento tarifario obedece a un leve repunte en los precios internacionales de los combustibles registrados durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026.

A esto se suma el encarecimiento de la energía en el Mercado de Oportunidad, una situación que, según la CREE, «incide directamente en los costos de generación» que debe asumir la estatal eléctrica.

La CREE justificó que este ajuste del 10,49 % refleja un «balance entre la recuperación de costos reales del sistema eléctrico y la protección de la demanda» de los abonados hondureños.

La ENEE atraviesa por una crisis económica en parte por fallas administrativas y técnicas que arrastra desde hace varios años, según las autoridades, que señalan que para reducir esas pérdidas se requieren grandes inversiones.

La deuda de la estatal eléctrica supera los 114.000 millones de lempiras (más de 4.200 millones de dólares), de acuerdo a las cifras oficiales. EFE

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