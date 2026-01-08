La tasa de desempleo en Italia se situó en el 5,7 % en noviembre

1 minuto

Roma, 8 ene (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en el 5,7 % en noviembre, lo que supone una bajada de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, según los datos provisionales difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

La tasa de ocupación alcanzó en noviembre el 62,6 % con un descenso mensual del 0,1 puntos porcentuales, ambas tasas, de ocupados y desempleados, condicionadas por el crecimiento de las personas inactivas, que incluye a quienes no estudian ni buscan empleo.

El número total de ocupados se situó en 24.188.000 personas, una disminución que afectó tanto a los trabajadores temporales, que se situaron en 2.477.000, como a los autónomos, que bajaron a 5.215.000, mientras que los trabajadores indefinidos se mantuvieron prácticamente estables (16.496.000).

La tasa de inactividad subió a 33,5 %, 0,2 puntos porcentuales más que el mes anterior.

Por otra parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) baja hasta el 18,8 %, lo que supone 0,8 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

«Comparando el trimestre septiembre-noviembre de 2025 con el anterior (junio-agosto), se observa un aumento en el número de personas ocupadas», explicó el Istat. EFE

cee/sam/cg