La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6 % en julio

Roma, 1 sep (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6 % en julio de 2025, lo que supone 0,3 puntos porcentuales menos que en junio y 0,5 puntos menos que en el mismo mes del año anterior, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (Istat) en sus datos preliminares.

La tasa de ocupación llegó en mayo al 62,8 %, con un aumento de 0,1 puntos respecto a junio y de 0,4 puntos porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior.

En julio de 2025, el número de personas empleadas, equivalente a 24.2170, aumentó en comparación con el mes anterior. Aumentaron los empleados fijos (16.448.000) y los empleados temporales (2.000.000), mientras que disminuyeron los trabajadores autónomos (5.202.000).

La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en el 33,2 %, 0,1 puntos porcentuales más que el mes anterior y 0,1 puntos menos respecto a julio de 2024.

Mientras que la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) se situó en el 18,7 %, lo que supone 1,4 puntos porcentuales menos que el mes pasado y 2,8 puntos porcentuales menos que en julio del año anterior. EFE

