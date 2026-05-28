La tasa de desempleo en México se sitúa en el 2,5 % en abril

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Ciudad de México, 28 may (EFE).- La tasa de desempleo en México llegó en abril pasado al 2,5 % de la población económicamente activa (PEA), informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es igual que el del mismo mes de 2025, pero mayor al 2,4 % registrado en marzo de 2026, precisó el organismo autónomo en su reporte.

La población desocupada fue de 1,5 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2,5 % de la PEA. Respecto a abril de 2025, la población desocupada decreció en 35.000 personas, detalló el Inegi.

La PEA del cuarto mes del año llegó a 62,1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59,1 % y una población activa mayor en 669.000 personas a la de abril de 2025.

De la PEA, 60,6 millones de personas estuvieron ocupadas durante abril, 704.000 más que en el mismo mes de un año antes, lo que significó un incremento de 0,1 %, precisó el Inegi.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4,3 millones, el 7,1 % de la población ocupada, mismo porcentaje que se registró en abril de 2025.

Por sectores e informalidad

Los trabajadores informales en abril totalizaron 33,4 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 55,2 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44,2 % del total en servicios, en comercio 19,3 %, en manufacturas el 16,4 %, en actividades agropecuarias 10,1 % y en construcción 8,6 %.

Mientras que en ‘otras actividades económicas’, que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0,5 % y otro 0,7 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en el cuarto mes del año fue de 24,5 millones y la masculina de 35,7 millones, con una tasa de participación del 45,7 % en mujeres en edad de trabajar y del 74,2 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0,6 % en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1,5 % del PIB en 2024. EFE

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