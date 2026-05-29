La tasa de desempleo se situó en abril en el 5,1 %
Roma, 29 may (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en abril en el 5,1 %, lo que supone una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior y una caída del 1 punto interanual, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (Istat) en sus datos preliminares.
La tasa de ocupación llegó al 63,1 % en abril, registrando un aumento de 0,3 puntos porcentuales más respecto al mes anterior y con un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.
En abril de 2026, el número de personas ocupadas en Italia llegó a los 24.337.000 empleados.
La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en 33,4 %, lo que supone 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior y 0,1 punto porcentual más respecto al mismo mes del año pasado.
Por su parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) se situó en el 16,8 %, lo que supone un descenso de 0,8 puntos porcentuales más que en marzo y 3,4 puntos porcentuales menos que en abril de 2025. EFE
