La tasa de informalidad laboral en México sube a 55 % en el cuarto trimestre de 2025

3 minutos

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 55 % en el cuarto trimestre de 2025, un aumento de 0,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, su nivel más alto en tres años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el cuarto trimestre de 2025, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 32,9 millones. Esto representó 55 % de la población ocupada (tasa de informalidad laboral): un incremento de 494.000 personas respecto al mismo lapso de 2024”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Solo en el sector informal, se registraron 17,6 millones de personas, 604.000 más que en el cuarto trimestre de 2024, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato de informalidad de octubre a diciembre de 2025 es el más alto desde el mismo trimestre de 2022, cuando se ubicó en 55,6 % y con este hila el tercer trimestre al alza.

El instituto describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales, ni acceso a seguridad social.

También se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.

Del total de personas que trabajan en la informalidad, 7,7 millones están empleados en empresas, gobierno e instituciones, 5,3 millones en el sector agropecuario y 2,2 millones se ocupan en el trabajo doméstico remunerado.

Por género, 13,7 millones de mujeres se encuentran laborando en la informalidad, 130.000 más que en el trimestre octubre-diciembre de 2024; mientras que 19,2 millones de hombres se encuentran en esta situación, un incremento de 364.000 respecto al mismo periodo del año anterior.

Los estados con mayor proporción de trabajadores informales fueron Oaxaca (80,1 %), Guerrero (75,7 %) y Chiapas (74,9 %). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Coahuila (33,3 %), Nuevo León (35,4 %) y Chihuahua (36,2 %).

El repunte en la informalidad, contrasta con la baja al 2,5 % de la tasa de desocupación nacional en el cuarto trimestre del año, lo que significa que 1,6 millones de personas en el país se encuentran sin empleo, cantidad similar al mismo periodo de 2024.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0,6 % en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1,5 % del PIB en 2024, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó esta semana. EFE

csr/jgb