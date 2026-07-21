La tormenta tropical Bertha se fortalece y amenaza estados de EEUU

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La tormenta tropical Bertha, la segunda en la temporada atlántica, se fortaleció el martes y amenaza estados del sureste de Estados Unidos, desde Florida hasta Luisiana, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La tormenta se ubicaba a unos 115 km al suroeste de Panama City, en Florida, con vientos máximos sostenidos de hasta 96 km/h mientras avanzaba al noroeste hacia la costa, determinaron los aviones cazahuracanes.

«Se esperan condiciones de tormenta tropical dentro de la zona de advertencia a lo largo de la costa del Golfo para las últimas horas del miércoles», según el último aviso del NHC.

Los expertos pronostican una temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, por debajo de lo normal este año en el Atlántico, debido al regreso del fenómeno del Niño.

Una temporada promedio tiene 14 tormentas y siete huracanes, incluidos tres de gran intensidad.

ia/sst/cjc/nn