La tripulación de Artemis II recupera el contacto con la Tierra

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Miami (EE.UU.), 6 abr (EFE).- La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones.

La cápsula restableció las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) a las 19:24 hora del este de Estados Unidos (23:24 GMT), según informó la agencia espacial en la retransmisión en directo.

«Es tan grandioso escucharlos desde la Tierra de nuevo. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. Nosotros los vemos también», declaró la astronauta Christina Koch en su primer mensaje tras el restablecimiento de las comunicaciones.

La Luna, una masa sólida de roca y regolito de casi 3.500 kilómetros de diámetro, impidió el paso de las ondas de radio que mantienen la comunicación entre la NASA y Orión durante unos 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT).

Este tipo de interrupciones son características de todas las misiones que han pasado por detrás de la Luna, la última de ellas el Apolo 17 en 1972, según la NASA.

Durante su paso por detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, Koch, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta del satélite mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

Según la NASA, la vista humana puede percibir los cambios sutiles de color, textura y otras características de la superficie que pueden escapar a las cámaras y otras tecnologías.

La cuenca Oriental fue uno de los principales objetos de estudio, un cráter de impacto de 930 kilómetros de ancho en el hemisferio sur de la Luna.

La interacción entre la NASA y la tripulación ocurre mediante la Red del Espacio Profundo (DSN, en inglés) y también la Red del Espacio Cercano (NSN, en inglés), el sistema principal cuando los astronautas están lejos de la Tierra.

Esta última funciona gracias a tres complejos de antenas gigantes ubicados en California, Madrid y Canberra, lo que permite una conexión permanente sin interrupciones por la rotación de la Tierra.

Además, la nave también emplea el Sistema de Comunicaciones Ópticas Orión Artemis II, que transmite datos científicos y de la tripulación mediante láser y permite enviar volúmenes cien veces mayores de información que a través de la radio.

La Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, que está previsto que concluya a las 21:20 horas del este de Estados Unidos (01:20 del martes GMT).

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), en el marco de su regreso a la Tierra.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida,) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte. EFE

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