La tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 abr (EFE).- Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.

La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.

La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.

Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, describió la oportunidad de observar el eclipse como “un momento poético” tanto para la tripulación como para la humanidad.

El plan de observación de seis horas programado para la tarde del lunes incluirá el registro de características que puedan ayudar a los científicos a comprender cómo se formaron la Luna y el sistema solar, tales como cráteres, antiguos flujos de lava, y grietas y crestas generadas a medida que la capa exterior de la Luna se desplazaba lentamente a lo largo del tiempo.

“Sé que los datos que obtengamos inspirarán a la próxima generación de científicos y exploradores; pero, además, esta misión acercará la Luna a nosotros y nos unirá a todos, brindándonos un punto de conexión tangible con nuestro satélite”, puntualizó Young. EFE

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