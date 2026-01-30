La tumba del filósofo David Hume en Edimburgo aparece vandalizada con símbolos “satánicos”

Glasgow (R. Unido), 30 ene (EFE).- La tumba del filósofo escocés David Hume, una de las figuras centrales de la Ilustración, y otros dos monumentos históricos aparecieron vandalizadas en el cementerio histórico de Old Calton, en Edimburgo, con dibujos y objetos que un guía turístico describió como “simbología satánica”.

En noviembre, el guía halló un dibujo de una mujer desnuda apuntando con un cuchillo ensangrentado a un bebé con una soga al cuello, además de escritura codificada pegada con cinta roja al mausoleo de Hume y a dos lápidas cercanas.

El guía envió las imágenes al ayuntamiento de la capital escocesa en un correo electrónico revelado inicialmente este mes por el diario escocés ‘The Scotsman’ bajo una solicitud de libertad de información, y que ha saltado a los medios generalistas británicos este viernes.

Poco después, un grupo en la red social ‘Telegram’ que decía ser responsable de actos similares publicó fotografías de los mismos daños, junto a otros símbolos perturbadores -velas rojas atravesadas por clavos, tiza blanca- acompañados del comentario: “¿Para EH1?”, en referencia al código postal del casco antiguo de la ciudad.

El Ayuntamiento de Edimburgo señaló que no existen cámaras de vigilancia en el lugar y que los daños no fueron denunciados a la policía al tratarse de marcas temporales que el personal municipal retiró de inmediato.

“Estoy consternada de que nuestro histórico cementerio de Old Calton haya sido vandalizado”, dijo Margaret Graham, responsable de cultura y comunidades del Ayuntamiento, tras conocer la noticia.

El cementerio de Old Calton, abierto en 1718 y catalogado como monumento de alto interés nacional, alberga las tumbas de personajes notables como el científico John Playfair, el pintor David Allan y el propio Hume, cuyo mausoleo fue diseñado por el arquitecto británico Robert Adam.

En los últimos años, el recinto se ha visto afectado por episodios de vandalismo y reuniones nocturnas, lo que ha llevado a su cierre por las noches. EFE

