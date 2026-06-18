La UA lamenta la muerte de 13 civiles y militares en el ataque al aeropuerto de Niamey

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Nairobi, 18 jun (EFE).- El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, lamentó este jueves el fallecimiento de once soldados y dos civiles nigerinos tras un ataque el mismo día de hombres armados contra el aeropuerto Diori Hamani en Niamey, que se saldó también con la muerte de 22 atacantes.

Youssouf condenó en un comunicado el «ataque terrorista» y expresó sus «más sinceras condolencias» a las familias de las víctimas, a las autoridades y al pueblo de Níger.

Además, elogió la «rápida respuesta» de las fuerzas de seguridad nigerinas, lo que permitió «repeler el ataque» y garantizar la seguridad de las instalaciones del aeropuerto.

Por último, reafirmó la solidaridad de la UA con Níger en su lucha contra el terrorismo.

La cifra de fallecidos fue confirmada a EFE por fuentes del Ministerio de Defensa de Níger, y algunos testigos relataron a EFE que las detonaciones y los disparos de armas de guerra comenzaron sobre las 05:00 horas de la mañana (6:00 GMT) y se prolongaron durante casi dos horas, y que las ráfagas se escucharon también en varias zonas del centro de la capital.

El ataque obligó a suspender todas las actividades del aeropuerto y los vuelos fueron desviados a países vecinos, principalmente a Burkina Faso.

El 29 de enero pasado, las autoridades de Níger suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Niamey tras otro ataque terrorista contra instalaciones militares dentro del aeródromo, que dejó un número indeterminado de muertos, entre ellos veinte atacantes.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourahamane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

pmc/ajs