La UE aprueba definitivamente el pacto comercial con Estados Unidos

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Bruselas, 25 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) aprobó este jueves el pacto comercial con Estados Unidos por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles a cambio de fijar un 15 % para las exportaciones europeas.

El Consejo de la UE dio hoy el visto bueno definitivo al acuerdo que pactaron hace un año la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque el bloque comunitario ha introducido salvaguardas para suspender su aplicación si Washington lo incumple.

El pacto entrará en vigor una vez se publique en el diario oficial de la UE, un trámite que se prevé completar en los próximos días, antes del 4 de julio que Trump fijó como fecha límite, bajo la amenaza de introducir nuevos aranceles si la UE incumplía el plazo.

«Estamos comprometidos con una asociación transatlántica sólida y abierta con nuestro histórico aliado, pero la apertura debe ir de la mano con la salvaguarda de nuestros intereses», dijo en un comunicado Michael Damianos, el ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE. EFE

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