La UE aprueba medidas para apoyar a los agricultores ante el alza de los fertilizantes

Compartir

2 minutos

Bruselas, 13 jul (EFE).- El Consejo (países de la Unión Europea) adoptó este lunes un reglamento que introduce medidas específicas para ayudar a los agricultores europeos frente al encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos, como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.

Las medidas incluyen un nuevo mecanismo de liquidez en el marco del desarrollo rural para dar apoyo ante situaciones de crisis.

Además, permite a los Estados miembros abonar los pagos directos a los agricultores con mayor antelación y les da la posibilidad de ajustar las asignaciones de pagos directos para 2027 a las necesidades y prioridades nacionales.

Precisamente este lunes se abordó la subida de los precios de los fertilizantes en un Consejo de ministros de Agricultura al que asistió el titular español, Luis Planas, que destacó a su llegada que el plan presentado por Bruselas es «importante».

El ministro recordó que España ha puesto a disposición de los beneficiarios 665 millones de euros, que se van a abonar en estos meses de julio y de agosto para paliar el impacto del encarecimiento de los fertilizantes.

Se trata, dijo, de «la mayor suma» de todos los Estados miembros, incluso superior a todo lo que la Comisión Europea ha puesto a disposición de toda la UE.

Y ello, subrayó Planas, porque «este es un elemento estratégico para la producción de alimentos y España es una potencia agroalimentaria».

El nuevo mecanismo de liquidez adoptado podrá ser cofinanciado hasta el 65 % con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) e incluir fondos no utilizados que, de otro modo, se perderían, precisó el Consejo en un comunicado. Los Estados miembros podrán aportar financiación nacional adicional de hasta el 200 %.

El Consejo precisó que, para garantizar una rápida ejecución y reducir la carga administrativa, la ayuda puede abonarse como una cantidad fija por hectárea e implementarse a través de los planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC). EFE

mb/lpc/mgr