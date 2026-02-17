La UE avanzará con veto a servicios marítimos a petroleros rusos incluso sin acuerdo en G7

Bruselas, 17 feb (EFE).- La Unión Europea avanzará con el veto total a la prestación de servicios marítimos a los petroleros rusos, medida propuesta en el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú aún en negociación, incluso si no hay acuerdo al respecto en el G7, a pesar de que prioriza un pacto con las potencias globales que forman este foro.

Así lo aseguró este martes el comisario europeo de Economía, el letón Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa celebrada tras la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

«Obviamente es mejor si avanzamos de manera coordinada. No es una condición absoluta pero, cuanto más alineados podamos estar, incluido a nivel G7, mejor. Pero la UE no dudará en avanzar a nivel europeo si no hay un acuerdo amplio próximo», dijo.

Los Estados miembros están negociando el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia que la Comisión Europea planteó la semana pasada, con la intención de que entre en vigor el 24 de febrero, día en el que se cumplirán cuatro años desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

Una de las principales medidas de esta ronda es la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultar la búsqueda de compradores para su crudo, informó en un comunicado el pasado 6 de febrero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Entonces, precisó que la iniciativa se coordinaría «con socios afines tras una decisión del G7».

La propuesta incluye también añadir en la lista negra a otros 43 buques de la llamada «flota fantasma» rusa que ayuda a Moscú a esquivar las sanciones a su petróleo, con lo que el total ascendería ya a 640.

Von der Leyen precisó que también pretenden dificultar que Rusia adquiera buques cisterna con prohibiciones generales sobre la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y rompehielos, a fin de «perjudicar aún más los proyectos de exportación de gas». EFE

