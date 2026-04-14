La UE califica elecciones de Perú como transparentes, sin fraude pese a «problemas graves»

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Lima, 14 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú afirmó este martes que las elecciones generales celebradas el domingo fueron transparentes, al no haber encontrado elementos objetivos para decir que hubo un fraude, pese a los «graves problemas» en el reparto del material electoral que llevó a grandes retrasos en algunos locales y a la extensión de la jornada electoral al lunes en otros colegios.

«Nosotros no hemos encontrado elementos objetivos para decir que la narrativa de fraude pueda tener elementos concretos para ser llevados a estas alturas. Está claro que ha habido problemas graves, como el hecho de que 13 centros electorales no hayan podido abrir», dijo en una rueda de prensa la jefa de la misión, la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, durante la presentación del informe preliminar de observación.

Varios candidatos presidenciales, como el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que de momento sigue segundo a la espera del final del escrutinio, han afirmado, sin aportar pruebas concretas, que hubo fraude en los comicios tras los problemas logísticos presentados el domingo. EFE

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