La UE confirma al francés François-Louis Michaud como nuevo presidente de la EBA

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Bruselas, 30 mar (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) dieron este lunes el visto bueno definitivo al nombramiento del francés François-Louis Michaud como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) a partir del próximo 16 de abril.

Michaud, que sustituirá en el cargo al español José Manuel Campa tras su dimisión el pasado septiembre, ocupará por un periodo de cinco años renovable la presidencia de la agencia comunitaria, que se encarga de coordinar la aplicación de la regulación bancaria de la UE y desempeña un papel clave en la ejecución de las pruebas de estrés a los bancos europeos.

El Consejo de la UE, que representa a los países del bloque, aprobó formalmente la nominación después de que la Eurocámara también confirmase esa elección el pasado 26 de febrero, según informó dicha institución en un comunicado.

Michaud, actual director ejecutivo de la EBA, se había impuesto al gobernador del banco de Chipre, Constantinos Herodotou, el único otro candidato al puesto, en una elección celebrada entre los países de la UE en febrero.

La renovación al timón de la EBA se produce antes de lo esperado debido a que Campa, que había estado al frente de la autoridad desde 2019, anunció en septiembre que pondría fin a su segundo mandato por «motivos personales» el 31 de enero de 2026, tras años antes de la fecha prevista de finalización.

El nuevo presidente se incorporará a la EBA en un momento en el que ésta ha visto ampliado su mandato para participar de la implementación del nuevo Reglamento sobre los Mercados Europeos de Criptoactivos (MiCA) y la Ley de Resiliencia Digital Operacional (DORA).

La agencia tiene desde 2019 su sede en París, ciudad a la que se trasladó desde Londres como consecuencia del Brexit. EFE

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