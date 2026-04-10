La UE considera condena «enérgicamente» los nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

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Bruselas, 10 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó «enérgicamente» este viernes la reciente decisión del Gobierno de Israel de establecer 34 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, una medida que consideró «ilegal según el derecho internacional», e instó al Ejecutivo israelí a revertirla.

«La Unión Europea condena enérgicamente las acciones unilaterales de Israel destinadas a expandir su presencia en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 declaró ilegales», según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

La decisión, según la UE, «socava gravemente las perspectivas de paz y la solución de dos Estados» defendida por Bruselas, por lo que pidió a Israel que «revierta estas decisiones, cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y proteja a la población palestina de los territorios ocupados».

Según informó este jueves el diario israelí The Times of Israel, el Gabinete de seguridad israelí ha aprobado la creación de estos 34 asentamientos en Cisjordania ocupada, incluyendo tanto nuevos asentamientos como la legalización retroactiva de puestos previamente considerados ilegales.

Esta cifra, según este medio, eleva a 103 el total de asentamientos nuevos o legalizados desde 2022, frente a solo seis aprobados formalmente en los 30 años posteriores a los Acuerdos de Oslo.

La UE condenó también «la violencia continua y creciente de los colonos contra la población civil palestina» y reafirmó «su compromiso con una paz justa y duradera».

Todo esto «de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, convivan pacíficamente dentro de fronteras seguras y reconocidas», agregó. EFE

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