La UE critica el bloqueo de EEUU a Cuba pero pide a la isla retirar su apoyo a Rusia

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Naciones Unidas, 7 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) criticó este martes en la Asamblea General de la ONU el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pero urgió a la isla a abstenerse de apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

«Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos la posición de Cuba sobre la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania», expresó en la Asamblea el jefe de la delegación de la UE ante la ONU, Stavros Lambrinidis.

En este contexto, urgió a Cuba a abstenerse de apoyar la agresión rusa contra Ucrania y tomar «todas las medidas necesarias para impedir que sus ciudadanos se sumen a las fuerzas militares» de Rusia que participan en el conflicto.

Además, reconoció que el bloqueo estadounidense tiene un «efecto humanitario negativo» sobre el pueblo cubano y sobre los intereses económicos de la UE, y que además «viola normas de comercio internacional».

Por ello, dijo que el grupo «reafirma su apoyo al diálogo y a una solución política» con Estados Unidos que tenga como base el derecho internacional, pero reconoció que el apoyo humanitario «no solucionará» su crisis.

«Hay decisiones soberanas importantes que ya no pueden aplazarse más», aseveró.

Por su parte, el representante adjunto de Colombia ante la ONU, Raúl Sánchez, reiteró el rechazo «categórico» de su país al bloqueo contra Cuba y expresó su «plena solidaridad» con el pueblo cubano «frente al recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales que afectan gravemente sus condiciones de vida».

Mientras, el representante de Haití, Ericq Pierre, en nombre de los Estados miembros del Caribe, destacó que la región debe estar «libre de guerras y conflictos» y que sus países «son fervientes defensores del multilateralismo y de los principios del derecho internacional».

El debate de hoy, solicitado por Cuba y al que se ha opuesto Estados Unidos, giró en torno a la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero estadounidense que pesa sobre ese país.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por las Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

A esto se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

La Asamblea General debate anualmente esta cuestión a petición de Cuba y suele aprobar un texto que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque esas resoluciones no tienen carácter vinculante. EFE

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