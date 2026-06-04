La UE da luz verde a negociar el fin del ‘roaming’ con los Balcanes Occidentales

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Bruselas, 4 jun (EFE).- El Consejo -los países- de la UE aprobó este jueves abrir las negociaciones para integrar en la zona de ‘roaming’ (itinerancia) europea a los seis socios de los Balcanes en proceso de adhesión al bloque comunitario: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia.

La Comisión podrá ahora comenzar a negociar acuerdos bilaterales para eliminar el sobrecargo por itinerancia, de modo que las personas que viajen entre la UE y los Balcanes Occidentales puedan realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar datos móviles como en cualquier país del bloque.

Para la UE, «esto es más que un paso técnico: es una demostración concreta de (un) futuro compartido, que refuerza los lazos en toda la región y reafirma la vocación europea de los Balcanes Occidentales», valoró en un comunicado Marilena Raouna, viceministra de Asuntos Europeos de la República de Chipre, que ejerce la presidencia rotativa del Consejo.

Actualmente, el ‘roaming’ europeo cubre los territorios de los 27 Estados miembros, junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega; a estos se suman Ucrania y Moldavia, los últimos en adherirse en enero de este año.

Tras la decisión adoptada hoy, la Comisión Europea iniciará negociaciones para acuerdos sectoriales individuales, que estarán anclados en los Acuerdos de Estabilización y Asociación (AEA) vigentes que respaldan su integración económica y su acercamiento a la UE, según el texto.

Aun así, cada socio de los Balcanes Occidentales deberá alinearse plenamente con el ordenamiento comunitario -el llamado ‘acervo’- en materia de itinerancia y aplicarlo en su totalidad.

Una vez satisfechos los requisitos, el órgano conjunto creado en virtud de cada uno de esos acuerdos podrá decidir la apertura recíproca de los mercados de itinerancia de la UE y del socio de los Balcanes Occidentales en cuestión.

Los líderes de los Veintisiete y de las instituciones europeas se reúnen el viernes en Tivat (Montenegro) para la cumbre UE-Balcanes Occidentales, a la que precede el anuncio. EFE

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