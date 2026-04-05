La UE moviliza a expertos para asistir en remoto a Libia con buque ruso a la deriva

2 minutos

Bruselas, 5 abr (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahbib, anunció este domingo la movilización de un equipo de expertos de varios países europeos para asistir en remoto a Libia con el metanero ruso ‘Arctic Metagaz’, que se encuentra a la deriva en aguas libias.

«Estamos respondiendo a la solicitud de asistencia de Libia a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE sobre el buque a la deriva Arctic Metagaz. Un equipo de expertos técnicos y ambientales de (Alemania, Italia y Eslovenia) está brindando apoyo remoto», dijo la comisaria a través de redes sociales.

Lahbib añadió que la Comisión Europea «está preparada para movilizar más ayuda si fuera necesario».

Rusia denunció el pasado 26 de marzo que el buque fue atacado con al menos dos vehículos aéreos no tripulados y al menos tres drones náuticos con artefactos explosivos supuestamente ucranianos en el mar Mediterráneo, tras lo que quedó a la deriva con unas 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado.

El buque se aproximó a finales de marzo a las costas libias, lo que llevó al Gobierno libio a movilizar equipos especializados para ejecutar una operación de remolque.

Sin embargo, el pasado jueves las autoridades del país advirtieron que el buque ruso se encuentra «fuera de control» en alta mar, tras el fracaso de la operación de remolque debido a las malas condiciones meteorológicas.

Ante ello, las autoridades pidieron a todas las embarcaciones que naveguen por la zona próxima al metanero mantenerse a una distancia mínima de diez millas náuticas y extremar la precaución.

Al menos cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, habían advertido por carta del «riesgo grave e inminente» de un desastre medioambiental por la presencia en el mar de este buque ruso, uno de los casi 600 sancionados por la UE con prohibición de acceso a puertos. EFE

par/mb