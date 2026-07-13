La UE no logra avanzar para restringir comercio con asentamientos y suma sanciones a Rusia

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Bruselas, 13 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) no lograron este lunes acordar la base jurídica necesaria para restringir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, pese a que la prohibición total fue la opción con más respaldo entre los Veintisiete, mientras aprobaban nuevas sanciones contra Rusia sin cerrar todavía el vigésimo primer paquete.

Asentamientos israelíes

«La opción que obtuvo más apoyo fue prohibir el comercio con los asentamientos ilegales», afirmó la alta representante de la UE, Kaja Kallas, quien encargó a los embajadores de los Estados miembros continuar los trabajos sobre esa vía.

Esta opción se impuso frente a otras alternativas más limitadas, como aranceles disuasorios o licencias de exportación para productos de los asentamientos, que también planteaba el documento remitido por la Comisión Europea, inclinada hasta ahora por la vía de la unanimidad frente al criterio de mayoría cualificada que defiende el servicio jurídico del Consejo.

El debate se centra aún en la base jurídica de una posible medida: si la encuadra como política comercial común, bastaría la mayoría cualificada; mientras que si la presenta como instrumento de política exterior, exigiría unanimidad, lo que permitiría a un solo Estado miembro bloquearla.

Preguntada esta mañana sobre su propia posición, Kallas se remitió de nuevo a la opinión del Consejo, y no a la de su propia Comisión: «Dos abogados, tres opiniones», ironizó sobre las divergencias legales existentes, y reconoció que la UE no ha logrado hasta ahora una «posición unificada» sobre este asunto frente al Ejecutivo comunitario.

Sobre la divergencia de posiciones, recalcó que la Comisión es también «un órgano colegiado» con representantes de varios Estados miembros, por lo que las divisiones entre países se reflejan tanto dentro del Ejecutivo comunitario como en el propio Consejo.

Tampoco descartó una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores si fuera necesario, cuya próxima cita no está prevista de momento hasta octubre.

Ministros como el belga Maxime Prévot y el neerlandés Tom Berendsen reclamaron propuestas «concretas y rápidas» y criticaron la insuficiencia del documento de la Comisión.

Para el canciller portugués, Paulo Rangel, la iniciativa «no llega tarde, llega tardísimo».

A su vez, el titular español del ramo, José Manuel Albares, afeó que la UE se limite a barajar «opciones» para restringir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales y recordó que varios países, entre ellos España, ya prohíben esos intercambios.

«¿Vamos a esperar que el Gobierno (en Israel) cambie para tomar una decisión? Es vergonzoso», se interrogó su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel.

Por contra, el titular de Exteriores alemán, Johann Wadephul, defendió la vía de la unanimidad y priorizar el diálogo con Israel pese a la campaña electoral en curso en ese país.

Sanciones a Rusia

La UE aprobó, además, nuevos listados de sanciones bajo distintos regímenes, entre ellos nueve personas y cuatro entidades por ciberataques -en concierto con sendas sanciones anunciadas hoy por el Reino Unido-, y cuatro personas y cinco entidades por vigilancia represiva contra la disidencia rusa -entre estos últimos, la red social VK.

Estas cifras, junto a otras sanciones anunciadas y las previstas en el vigésimo primer paquete, aún sin cerrar, sumarían cerca de 250 listados en total, según la propia Kallas.

Sobre el paquete, Kallas confirmó que se han retirado o suavizado elementos del texto inicial, entre ellos medidas sobre el sector pesquero y el alcance del veto de entrada a la UE para excombatientes rusos.

Preguntada por el plazo del miércoles, ligado al vencimiento del tope al precio del petróleo ruso, Kallas dijo no poder ofrecer «ninguna garantía» y que, de no alcanzarse acuerdo, la UE trabajaría en un «plan B».

Kallas condenó, además, la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de readmitir a deportistas rusos en competiciones internacionales, por coincidir, dijo, con un aumento de los ataques rusos contra civiles ucranianos, y anunció que la Comisión pondrá fin a la financiación de la Bienal de Venecia, al considerar que la cultura «no debe convertirse en vehículo» para blanquear la agresión rusa.

Golfo Pérsico y Ormuz

Los ministros de Exteriores de la UE mantuvieron un almuerzo con sus homólogos del Golfo en el marco del III Foro de Alto Nivel UE-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) sobre seguridad regional, centrado en la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Kallas reclamó que la vía marítima permanezca abierta «sin peajes ni tasas» y calificó de «inaceptables» los ataques iraníes contra países como Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, que, dijo, «ponen en riesgo el colapso total del acuerdo de paz interino en la región». EFE

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(foto)(vídeo)