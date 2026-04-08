La UE ofrece 40.000 billetes gratis de tren a jóvenes de 18 años para viajar por Europa

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Bruselas, 8 abr (EFE).- La Comisión Europea ofertó este miércoles 40.000 billetes de tren gratuitos para que jóvenes de 18 años recorran y descubran Europa durante un mes.

La convocatoria, que forma parte del programa DiscoverEU, se abre este miércoles a las 12.00 hora de Bruselas y se cierra el 22 de abril de 2026 a las 12.00, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Pueden solicitar los billetes los nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 y deberán completar un cuestionario con cinco preguntas sobre la Unión Europea y una pregunta adicional en el Portal Europeo de la Juventud.

Los ganadores podrán viajar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 y podrán planificar sus propias rutas o inspirarse en itinerarios sugeridos, como la Ruta Cultural DiscoverEU, que combina varios destinos culturales con especial atención a la arquitectura, la música, las bellas artes, el teatro, la moda y el diseño, señaló la Comisión Europea.

Los participantes con discapacidad, problemas de salud o procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos recibirán «apoyo adicional», que puede incluir la posibilidad de viajar con acompañantes o el acceso a financiación extraordinaria.

La convocatoria está abierta a solicitantes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Erasmus+, entre ellos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Aunque el programa busca fomentar los viajes sostenibles en tren, existen también cláusulas para que puedan participar los jóvenes procedentes de islas, regiones ultraperiféricas, países y territorios de ultramar y zonas remotas.

«DiscoverEU permite a los jóvenes descubrir Europa en tren, conocer nuevas culturas y profundizar en la comprensión de nuestros valores compartidos. Para muchos, es también su primera oportunidad de viajar de forma independiente y de conectar con personas de toda Europa», declaró el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef. EFE

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