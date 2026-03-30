La UE prorroga hasta 2027 regímenes de sanciones a Irán y Bosnia-Herzegovina

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Bruselas, 30 mar (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió este lunes prolongar hasta 2027 regímenes de sanciones en vigor por violaciones de los derechos humanos en Irán y contra quienes socaven la soberanía o la seguridad en Bosnia-Herzegovina.

En el caso de Irán, el Consejo explicó en un comunicado que prorroga hasta el 13 de abril de 2027 las medidas restrictivas en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos en el país.

Estas medidas consisten en una prohibición de viajar y una congelación de activos, así como en el veto a exportar a Irán equipos que puedan utilizarse para la represión interna y equipos de vigilancia de las telecomunicaciones. Además, se prohíbe a los ciudadanos y a las empresas de la UE poner fondos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

En el marco de la revisión de las sanciones, el Consejo también decidió no renovar la inclusión en la lista de una persona fallecida. El listado comprende ahora un total de 262 personas y 53 entidades.

La UE estableció por primera vez en 2011 un régimen de medidas contra las graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Irán, y desde entonces lo ha prorrogado anualmente.

Por lo que se refiere a Bosnia-Herzegovina, el Consejo prolongó el marco de medidas restrictivas otro año, hasta el 31 de marzo de 2027.

Por lo tanto, la Unión Europea mantendrá su capacidad para imponer medidas restrictivas específicas a personas o entidades que socaven la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y la personalidad jurídica internacional de Bosnia-Herzegovina.

También pueden imponerse sanciones contra quienes amenacen gravemente la situación de seguridad en el país o socaven el Acuerdo Marco General de Paz de Dayton/París.

Las medidas restrictivas en virtud de este marco -que data de 2011- consisten en la congelación de activos, la prohibición de poner fondos a disposición y la prohibición de viajar a la UE para las personas físicas. En la actualidad, ninguna persona física o entidad está sujeta a medidas restrictivas en virtud de este marco. EFE

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