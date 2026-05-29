The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La UE reforzará sus instrumentos de defensa comercial contra China, según un reporte

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Unión Europea (UE) ampliará las herramientas para defender su economía frente al desequilibrio comercial con China, aseguró el responsable de Industria del bloque, Stephane Sejourne, al diario británico Financial Times en un reportaje publicado este jueves.

Estas declaraciones se conocen antes de una reunión especial de los comisarios de la UE que se celebrará el viernes y se centrará en cómo el grupo de 27 países debería abordar las relaciones con el gigante asiático para lograr una igualdad de condiciones.

El auge de las exportaciones chinas ha dado lugar a grandes superávits comerciales con muchas de las principales economías de Europa, lo que ha ejercido presión política sobre los líderes europeos para que protejan las industrias locales.

Sejourne aseguró al Financial Times que la UE intensificará el uso de cuotas de importación y aranceles a China para proteger ciertos sectores -entre ellos, los productos químicos, los metales y las tecnologías limpias— frente a la competencia desleal.

«Nuestro objetivo no es romper con China, sino lograr un reequilibrio real y medidas reales que nos permitan hacerlo», agregó, según el periódico.

pfc/mjw/arm/pb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR