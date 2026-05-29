La UE reforzará sus instrumentos de defensa comercial contra China, según un reporte

afp_tickers

1 minuto

La Unión Europea (UE) ampliará las herramientas para defender su economía frente al desequilibrio comercial con China, aseguró el responsable de Industria del bloque, Stephane Sejourne, al diario británico Financial Times en un reportaje publicado este jueves.

Estas declaraciones se conocen antes de una reunión especial de los comisarios de la UE que se celebrará el viernes y se centrará en cómo el grupo de 27 países debería abordar las relaciones con el gigante asiático para lograr una igualdad de condiciones.

El auge de las exportaciones chinas ha dado lugar a grandes superávits comerciales con muchas de las principales economías de Europa, lo que ha ejercido presión política sobre los líderes europeos para que protejan las industrias locales.

Sejourne aseguró al Financial Times que la UE intensificará el uso de cuotas de importación y aranceles a China para proteger ciertos sectores -entre ellos, los productos químicos, los metales y las tecnologías limpias— frente a la competencia desleal.

«Nuestro objetivo no es romper con China, sino lograr un reequilibrio real y medidas reales que nos permitan hacerlo», agregó, según el periódico.

pfc/mjw/arm/pb