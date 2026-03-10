La UE tacha de «inaceptables» ataques de colonos israelís contra palestinos en Cisjordania

Bruselas, 10 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) calificó este martes de «inaceptable» la reciente oleada de ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, y reclamó a las autoridades israelíes «tomar medidas inmediatas y efectivas» para frenar esa violencia.

«Desde el 28 de febrero, seis palestinos han sido asesinados en Cisjordania como resultado de ataques de colonos extremistas. Muchas más comunidades han sido atacadas, con propiedades dañadas y medios de subsistencia destruidos, lo que ha desplazado a personas de sus hogares y las ha dejado sin refugio», señaló en un comunicado el portavoz comunitario Anouar El Anouni.

La UE «pide a las autoridades israelíes que adopten medidas inmediatas y eficaces para prevenir nuevos ataques contra civiles palestinos y garantizar la rendición de cuentas», añadió.

El portavoz advirtió que la impunidad ante este tipo de actos «corre el riesgo de provocar más violencia», y reiteró la petición de la UE al Gobierno israelí de «cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de proteger a la población palestina en el territorio ocupado».

Este repunte de la violencia en Cisjordania ha coincidido con la escalada de las tensiones en Oriente Medio a raíz de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán y la subsiguiente respuesta de este último país contra enclaves estratégicos de esos otros países en naciones vecinas de la región. EFE

