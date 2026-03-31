La UE tacha de «totalmente inaceptables» los ataques a la FINUL en el Líbano

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Bruselas, 31 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) consideró este martes «totalmente inaceptables» los ataques de los últimos días contra la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), en los que tres cascos azules perdieron la vida y varias personas resultaron heridas, y pidió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

«Como Unión Europea, condenamos los ataques que han causado la muerte de cascos azules de la FINUL y que han herido a otros. Condenamos también los ataques dirigidos contra el contingente francés en los últimos días. Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación a los heridos», dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar El Anouni, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Añadió que la UE pide «una investigación exhaustiva para esclarecer estos graves ataques», que «constituyen una grave violación del derecho internacional, son totalmente inaceptables y deben cesar de inmediato».

El mismo portavoz reiteró el «apoyo inquebrantable» de la UE a la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), que «es una fuerza fundamental para la estabilización del Líbano».

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el lunes de que los ataques en el Líbano que han causado la muerte de miembros de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas pueden constituir un crimen de guerra y avanzó que se deberán «rendir cuentas».

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron el lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que elevó a tres el número de cascos azules fallecidos en solo 24 horas.

La deflagración, cuyas causas se desconocen todavía, también hirió a otros dos soldados, uno de ellos de gravedad.

La zona de operaciones de la misión se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan en la actualidad intensos combates entre el grupo chií libanés Hizbulá y el Ejército israelí, que hoy anunció que permanecerá bajo su control.

Desde el comienzo de las hostilidades el pasado 2 de marzo, la FINUL ya ha denunciado varios incidentes contra sus tropas, incluida la caída de munición en su cuartel general en Naqoura. EFE

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