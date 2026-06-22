La UE y el Reino Unido posponen la cumbre bilateral prevista para el 22 de julio

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Bruselas, 22 jun (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló este lunes que la Unión Europea y el Reino Unido pospondrán la cumbre prevista para el próximo 22 de julio tras la dimisión hoy del todavía primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

«Hemos estado trabajando muy duro y en un estado de ánimo muy emocionante para tener en lo más breve nuestra segunda cumbre. Ahora, por supuesto, necesitamos posponerlo, pero estamos reevaluando la oportunidad de esta nueva cumbre», dijo Costa a los medios en la cumbre bilateral que el bloque comunitario celebró hoy con Moldavia en Bruselas, sin especificar cuándo se celebrará.

El político portugués también expresó su deseo de que el sucesor de Starmer «pueda dar continuidad a este buen camino para restablecer la relación con el Reino Unido». EFE

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