La UE y Japón se comprometen a colaborar más en la protección de los menores en internet

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Bruselas, 5 may (EFE).- La Unión Europea y Japón se comprometieron este martes a aumentar su cooperación en el ámbito digital con la intención, entre otros objetivos, de lograr la protección de los menores ante el contenido que ven en internet.

En concreto, sobre cómo obligar a las plataformas digitales a ser más transparentes en el funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que ven los usuarios y sobre la «efectividad» de las herramientas que ponen a disposición de los internautas para denunciar la existencia de contenido ilegal.

La voluntad para cooperar en este ámbito quedó clara tras la reunión que mantuvieron hoy en Bruselas la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política Digital, Henna Virkkunen, y con los ministros japoneses de Transformación Digital, Hisashi Matsumoto y de Asuntos Internos y Comunicación, Yoshimasa Hayashi.

«Para garantizar que los niños puedan usar internet de forma segura, nos gustaría considerar el equilibrio sobre qué tipo de límite debemos poner al uso de Internet», dijo Hayashi en una rueda de prensa tras el encuentro.

Más allá de este ámbito, la UE y Japón se comprometieron a seguir cooperando en áreas como la inteligencia artificial, la gobernanza de datos, los semiconductores y la tecnología cuántica, en el marco del acuerdo digital que firmaron en 2022. EFE

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