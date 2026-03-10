La Unesco confirma daños en Tiro y apoyo al Líbano para intervenciones «de emergencia»

3 minutos

Beirut, 10 mar (EFE).- La Unesco confirmó este martes que la guerra ha causado daños en la ciudad de Tiro, declarada patrimonio mundial en el sur del Líbano, y explicó que están proporcionando apoyo técnico a las autoridades libanesas para proteger los bienes culturales con intervenciones «de emergencia».

«Hemos podido confirmar daños, todavía no hemos podido despachar expertos a terreno y lo haremos en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan», dijo a EFE un portavoz de la Unesco, al recordar que Tiro está inscrita provisionalmente en su lista internacional de Propiedad Cultural bajo Protección Aumentada.

En este contexto, explicó que su colaboración con el Centro Satélite de Naciones Unidas (UNOSAT) les permite analizar el estado de la propiedad cultural de forma remota y aseguró que la oficina del organismo en Beirut ya está en contacto «estrecho» con todas las autoridades locales relevantes.

«Estamos proporcionando competencias y apoyo técnico a la Dirección General de Antigüedades del Líbano para intervenciones de emergencia, entre ellas hacer inventarios, proteger instalaciones y resguardar objetos culturales movibles», indicó el portavoz.

De hecho, la dirección libanesa y la Unesco ya trabajan en un plan de preparación para riegos sobre el sitio de Tiro desde diciembre de 2024, poco después de que entrara en vigor un alto el fuego entre el Líbano e Israel para poner fin a la última guerra.

Esta hoja de ruta puede servir como «modelo» para otros bienes culturales que también requieran protección aumentada en el país, según la fuente.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos que afecta con especial fuerza al sur del Líbano, donde se ubica Tiro, y que deja ya 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 759.000 desplazados, según las últimas cifras oficiales.

Por ello, el portavoz de la Unesco pidió a las partes del conflicto que se adhieran a sus responsabilidades bajo dos convenciones clave para la protección del patrimonio.

Tiro es una de las ciudades más antiguas del mundo, fundada en 2.750 a.C., y ostentó el puesto de joya mercantil de los fenicios antes de acoger a varias otras civilizaciones posteriores, cuya huella es visible en ruinas romanas o vestigios medievales de los cruzados.

La urbe incluye dos importantes sitios arqueológicos con restos romanos, uno de los cuales, la necrópolis de Al Bass, sufrió un ataque en sus inmediaciones a finales de la semana pasada.

El Ministerio de Cultura del Líbano confirmó entonces daños dentro del perímetro del recinto, que destaca por su necrópolis, con un arco romano del triunfo del siglo II, y que también acoge un hipódromo de la misma época, considerado uno de los más grandes del imperio. EFE

