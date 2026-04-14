La Unesco lanza el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para Latinoamérica

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Santiago de Chile, 14 abr (EFE).- La Unesco lanzó este martes en Chile el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para América Latina y el Caribe, una iniciativa regional orientada a apoyar a los Estados en la integración de estas tecnologías emergentes en sus sistemas educativos.

«La inteligencia artificial está transformando la educación en todo el mundo, y América Latina y el Caribe no son la excepción. El desafío no es su irrupción, sino cómo aseguramos que se traduzca en más y mejores oportunidades para todas y todos», señaló la directora de la Oficina Regional de la Unesco en Santiago, Esther Kuisch Laroche.

El objetivo del Observatorio es orientar políticas públicas, fortalecer capacidades, generar innovaciones y promover un uso ético y equitativo de la IA en los sistemas educativos de la región, donde existe una «crisis de aprendizaje», de acuerdo al organismo.

Según datos del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), seis de cada diez estudiantes de sexto grado en América Latina no alcanzan niveles mínimos en lectura y matemáticas.

«En un contexto de crisis de aprendizajes y rápida adopción tecnológica, debemos actuar con urgencia, pero también con responsabilidad ética y sentido pedagógico, para que la IA fortalezca los aprendizajes, apoye la labor docente y contribuya a cerrar, y no ampliar, las brechas existentes», añadió Laroche.

En países como Chile y Brasil, más del 50 % de los docentes ya utiliza estas herramientas, aunque menos del 10 % de las instituciones de la región cuenta con directrices formales y capacidades suficientes para integrarla con criterios claros, de acuerdo a la Unesco.

El lanzamiento del Observatorio se realizó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile, en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026.

La iniciativa cuenta además con la participación de otros organismos e instituciones regionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y con un Consejo Asesor formado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y expertos de la Universidad de Harvard, entre otros. EFE

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