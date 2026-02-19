La Unión Europea quiere abrir «lo antes posible» las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania

La Unión Europea quiere abrir «lo antes posible» las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania, afirmó este jueves el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aunque sin comprometerse con una fecha concreta.

El plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania contempla la entrada de Kiev en la UE en enero de 2027, calendario considerado poco realista por los expertos.

«Queremos poder abrir formalmente las negociaciones lo antes posible y avanzar en el proceso de ampliación», declaró Costa durante una rueda de prensa en Oslo, donde se encontraba de visita.

«No puedo decir si será en 2026, 2027 o más tarde pero lo importante es no perder el impulso», añadió.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia entrará el próximo martes en su quinto año, lo que complica las esperanzas de una integración rápida del país.

«Lo particularmente impresionante es que Ucrania, pese a la terrible guerra que enfrenta, está aplicando las reformas necesarias para convertirse en miembro pleno de la Unión Europea», subrayó Costa.

«Existen reglas para el proceso de adhesión», recordó, al ser preguntado sobre la posibilidad de ofrecer una adhesión «ligera» a Kiev.

«Los países candidatos deben cumplir esos criterios», afirmó en referencia a los llamados criterios de Copenhague formulados en 1993.

La adhesión de un país requiere además la aprobación de todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, la Hungría gobernada por Viktor Orbán se muestra abiertamente hostil a la candidatura ucraniana.

Costa recordó no obstante que Budapest dio su visto bueno para que Ucrania obtuviera el estatus de país candidato en 2022.

El récord de la adhesión más rápida al bloque lo ostenta actualmente Finlandia. Menos de tres años entre la presentación de su candidatura y su incorporación formal.

Turquía, por el contrario, es oficialmente candidata desde hace casi 30 años, pero el proceso para integrarse en la UE está completamente congelado.

