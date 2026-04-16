La Universidad de Florida FIU construye un centro de estudios dedicado al exilio cubano

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Miami (EE.UU.), 16 abr (EFE).- La Universidad Internacional de Florida (FIU) comenzó este jueves la construcción de CasaCuba, un centro de estudios sobre la isla que llevará el nombre del actual embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.

Políticos, líderes del exilio y académicos se reunieron en la ceremonia de arranque de la obra, con un costo estimado de 40 millones de dólares y 43.000 metros cuadrados de construcción en su campus del oeste de Miami.

«La CasaCuba de FIU busca preservar y compartir la rica historia, cultura, y las contribuciones de los cubanoestadounidenses, compartiendo sus historias de resiliencia, sacrificio y triunfo», expresó el congresista federal Mario Díaz-Balart, de origen cubano, en sus redes sociales.

El centro se construye mientras «Cuba está en un momento crítico en su historia, con la esperanza de una transición a la democracia», según destacó la universidad en un comunicado.

La Administración de Donald Trump ha intensificado su presión sobre Cuba este año con el objetivo de propiciar un cambio político en la isla, en una estrategia que incluye un creciente asedio energético, con restricciones al suministro de combustibles para debilitar su capacidad operativa en medio de la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.

FIU, una de las principales universidades públicas del sur de Florida y con varios centros dedicados al estudio de América Latina y el Caribe, dará el nombre del actual embajador de EE.UU. en España, el empresario cubanoestadounidense y donante de 10 millones de dólares, a la nueva institución.

Según la universidad, con CasaCuba, FIU pretende honrar la historia de Miami y las raíces de la comunidad cubanoestadounidense con un «centro cultural y académico multidimensional» para el estudio de la cultura, historia e investigación de los cubanos. EFE

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